Quem o Palmeiras pode enfrentar na semifinal do Paulista? Veja cenários

Primeiro time garantido nas semifinais do Paulistão depois de superar o São Bernardo por 3 a 0 fora de casa, neste sábado, o Palmeiras ainda não sabe quem será seu rival na próxima fase. A depender dos resultados das outras partidas, conhecerá seu adversário neste domingo ou na segunda-feira, quando serão encerradas as quartas de final do Estadual.

As semifinais, decididas em um único jogo, são definidas de acordo com as campanhas gerais dos times durante toda a competição. Existe a possibilidade de que o Palmeiras encare São Paulo ou Santos.

QUEM SERÁ O RIVAL DO PALMEIRAS NAS SEMIFINAIS?