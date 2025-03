Paulinho, do Palmeiras, rejeita convite da Mangueira para desfilar na Sapucaí

Paulinho, atacante do Palmeiras, foi convidado pela Estação Primeira de Mangueira para desfilar no carnaval do Rio de Janeiro. Em recuperação de lesão desde dezembro do ano passado, quando passou por cirurgia, o jogador alegou "questões profissionais" para recusar o convite da escola de samba, que desfila na Sapucaí neste domingo.

No entanto, de folga, ele assistirá ao desfile na Sapucaí e disse que torcerá pela Mangueira, que exaltará a cultura preta e afro-brasileira neste ano, com o enredo "À Flor da Terra, no Rio da Negritude entre Dores e Paixões". Paulinho foi convidado para desfilar no carro alegórico "negros que venceram na vida".

"Gostaria de agradecer imensamente à escola de samba Mangueira pelo convite especial para desfilar este ano, por exaltar a ascensão do povo preto, com enredo sobre a nossa herança bantu", disse o jogador.