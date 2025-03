Napoli arranca empate contra a Inter no final e se mantém na cola do líder no Italiano

Em uma partida que marcou o encontro do líder com o segundo colocado, o Napoli arrancou um empate heroico de 1 a 1 no final do jogo deste sábado, no estádio Diego Armando Maradona, e manteve a disputa pela ponta do Campeonato Italiano acirrada. Apenas um ponto (58 a 57) separa a equipe de Milão (1ª colocada) dos rivais napolitanos.

O confronto mais aguardado da rodada agradou aos torcedores também pelo histórico durante os 90 minutos. Dimarco abriu o placar para os visitantes em uma bela cobrança de falta ainda no primeiro tempo e teve a chance de definir a vitória em outra oportunidade. Depois, na base do tudo ou nada, o volante Billing fez o papel de centroavante e empatou o duelo levando os torcedores à loucura nas arquibancadas.

Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Italiano no próximo fim de semana. A Inter entra em campo no sábado e abre os portões do San Siro para receber o Monza. No dia seguinte, Napoli também vai jogar como mandante e enfrenta a Fiorentina.