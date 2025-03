Marc Márquez abre temporada com vitória 'sem sustos' na sprint da etapa da Tailândia de MotoGP

Sem contar com a presença do atual campeão Jorge Martin, que se machucou na pré-temporada, e vai se ausentar das duas primeiras corridas, Marc Márquez, agora defendendo a equipe Ducati, abriu o calendário de 2025 de MotoGP com uma vitória de ponta a ponta na corrida sprint da etapa da Tailândia, disputada na madrugada deste sábado, no circuito internacional de Chang, em Buriram.

Após garantir a pole no treino classificatório, o espanhol largou bem, logo abriu vantagem sobre os concorrentes e administrou a vantagem com uma atuação segura. Alex Márquez, seu irmão, chegou em segundo lugar, enquanto Francesco Bagnaia completou o pódio.

A surpresa do dia ficou por conta do novato Ai Ogura. O japonês da Trackhouse Aprilia terminou na quarta posição, à frente de Franco Morbidelli, em quinto. Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Brad Binder, Joan Mir e Johan Zarco completaram a lista dos dez primeiros.