City sofre, mas meia de 19 anos garante vaga na Copa da Inglaterra

Vitor Reis, do Manchester City, contra o Plymouth Argyle Imagem: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Com esta formação, o City cometeu seguidos erros de passe, mas também soube levar perigo no gol adversário. Foram do time de Guardiola as melhores oportunidades no primeiro tempo. Até que o Plymouth surpreendeu em lance de bola parada. Aos 37, após cobrança de escanteio, o zagueiro ucraniano Maksym Talovierov subiu mais que a zaga do City e abriu o placar.

O empate veio antes do intervalo. Aos 45, Kevin de Bruyne cobrou falta na área e O'Reilly desviou de cabeça. O goleiro Hazard até chegou na bola, mas não o suficiente para evitar o empate.

O segundo tempo foi ainda mais agitado. Preocupado, Guardiola colocou Haaland em campo. E ele passou a acumular chances perdidas de gol. Numa delas, aos 23, o atacante norueguês desperdiçou chance incrível ao finalizar quase da pequena área. Ele mandou por cima do travessão.

Aos 29, a oportunidade quase desanimou a torcida do City. Quase em cima da linha do gol, ele bateu fraco e viu o goleiro Hazard fazer defesa sensacional, evitando o segundo gol dos anfitriões.

Mas, logo na sequência do lance, outra bola parada colocou o City em vantagem no placar pela primeira vez, em cobrança de escanteio. O mesmo O'Reilly, que anotara o primeiro do time, derrubou o marcador dentro da área e cabeceou para as redes. Os jogadores do Plymouth reclamaram com a arbitragem, mas o gol foi validado.