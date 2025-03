Por 41 centésimos, Braathen é prata na Copa do Mundo na Eslovênia

"De volta para onde eu pertenço", celebrou em postagem no Instagram.

Com o resultado deste sábado, Braathen sobe seis posições no ranking do slalom gigante da Copa do Mundo e sai da 12ª colocação para a sexta, com 241 pontos. Na classificação geral, ele vai de sétimo para o quinto lugar. Lucas Pinheiro Braathen volta a competir neste domingo, no slalom, em Kranjska Gora.