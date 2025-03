Libra e LFU ensaiam conciliação e anunciam acordo conjunto para venda de direitos da Série B

O primeiro passo para a criação de uma liga unificada no Brasil foi dado. A Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a Liga Forte União do Futebol Brasileiro (LFU) anunciaram neste sábado um acordo conjunto para a venda de direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Esse é um passo fundamental na construção de um modelo mais sólido e integrado para o nosso futebol. Estamos muito felizes por avançarmos juntos nessa negociação, que fortalece a posição dos clubes e beneficia toda a indústria do esporte no Brasil", afirmou Marcelo Paz, presidente da LFU e CEO do Fortaleza.

"Uma liga brasileira com todos os clubes é uma realidade que precisa ser construída, não vai aparecer pronta. Esse passo, com a Série B unida por Libra e LFU, é mais um passo importantíssimo e concreto nessa direção. E um grande exemplo de que essa construção é possível", declarou Silvio Matos, diretor executivo da Libra.