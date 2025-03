Joel Embiid volta a sentir lesão no joelho e fica fora do restante da temporada da NBA

"Não tenho outros objetivos além de jogar para vencer e jogar para jogar melhor", disse o técnico do 76ers, Nick Nurse, na sexta-feira. "Estou apenas tentando me concentrar no time e os médicos estão tentando descobrir o que é melhor para Joel, e então descobriremos a partir daí."

Embiid foi prejudicado por lesões durante toda a temporada e cumpriu uma suspensão de três jogos por empurrar um membro da mídia. Ele tem uma média de 23,8 pontos - ele teve uma média de pelo menos 30 e ganhou dois títulos de pontuação nas últimas três temporadas - e marcou apenas 29 pontos combinados em seus últimos dois jogos.

Embiid reconheceu no início deste mês que pode ter que passar por outra cirurgia no joelho esquerdo.

"Acho que a resposta direta é que quando você tem algo inconsistente, em algum momento, você tem que fazer algo a respeito", disse Embiid. "Não sabemos o que é. Estamos analisando todas as opções."

Ele jogou apenas 39 jogos na temporada passada devido a uma ruptura do menisco no joelho esquerdo. O 76ers anunciou no início de fevereiro daquela temporada que ele havia passado por uma cirurgia. Embiid voltou no início de abril, fez parte da corrida dos playoffs do 76ers e então ganhou uma medalha de ouro com a equipe olímpica dos EUA no ano passado nos Jogos de Paris.

Embiid jogou apenas 58 jogos da temporada regular e sete jogos de torneios play-in/playoffs desde que ganhou as honras de MVP da NBA na temporada 2022-23.