Inter vira sobre Caxias, volta à final após 3 anos e tenta evitar octa do Grêmio

Como foi o jogo

Com a bola rolando, Inter e Caxias fizeram um primeiro tempo bastante movimentado. Os donos da casa esboçaram pressão inicial, mas levaram um susto aos 18 minutos, quando Calyson chutou cruzado e Anthoni fez ótima defesa. A resposta dos anfitriões veio aos 19 em chute de Enner Valencia na trave.

Precisando de gols, o Caxias abriu o placar no Beira-Rio. Aos 35, Tomas Bastos finalizou forte e Bruno Henrique desviou a bola com a mão dentro da área. Pênalti marcado com auxílio do VAR. Aos 40, o mesmo Tomas Bastos cobrou com segurança e balançou as redes.

No segundo tempo, o Inter voltou melhor e virou a partida. Aos 7 minutos, Enner Valencia foi derrubado na área por Douglas e a arbitragem marcou pênalti, novamente com ajuda do VAR. Aos 11, o mesmo Valencia cobrou e deixou tudo igual.

O empate empolgou torcida e jogadores, tanto que seis minutos depois veio a virada. Bernabéi cruzou da esquerda e encontrou Vitinho, que antecipou o goleiro e desviou para o gol, deixando o Inter ainda mais confortável no agregado para avançar à decisão Estadual.

A virada caiu como uma ducha de água fria no Caxias. E o Inter se aproveitou para jogar leve e ampliar o marcador. Aos 33, Vitinho encontrou Aguirre e o lateral serviu Enner Valencia, sem marcação, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.