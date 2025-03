Internacional anuncia Óscar Romero, ex-Botafogo, até o fim de 2025

O técnico Roger Machado ganhou mais um reforço para o restante da temporada no Internacional. O clube gaúcho anunciou o acerto com o meia paraguaio Óscar Romero. O jogador chega em definitivo e assinou um vínculo até o fim de 2025.

Com passagens pelo futebol da Argentina, Espanha e Turquia, o atleta de 32 anos defendeu o Botafogo no ano passado e participou das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo clube carioca. O técnico gaúcho conta com a versatilidade de Romero para compor o setor.

Irmão gêmeo do atacante corintiano Ángel Romero, o novo reforço vai assinar o contrato assim que os exames médicos foram concluídos. No último dia da janela de transferências, o Inter definiu as chegadas do volante Diego Rosa e do zagueiro Juninho.