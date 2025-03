Fluminense anuncia a contratação do meia paraguaio Lezcano até dezembro de 2029

O Fluminense anunciou, no último dia da janela de transferências, o seu 11º reforço para a temporada 2025. O meia paraguaio Rúben Lezcano, de 21 anos, assinou o vínculo com o clube carioca até dezembro de 2029 e aumenta o leque de opções do técnico Mano Menezes.

Contratado junto ao Libertad, do Paraguai, o atleta já vinha chamando a atenção da comissão técnica. Ele se integrou ao elenco e já começou a treinar com os profissionais. Impedido de atuar no Campeonato Carioca porque as inscrições já estão encerradas, ele fica à disposição para jogar as outras competições.

Considerado um jovem promissor, Lezcano se destaca pela criatividade e também por ter um perfil ofensivo. O atleta estava no radar de clubes da clubes da Europa, mas decidiu acertar a oferta de vir atuar no futebol brasileiro.