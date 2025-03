Flick adota rodízio no Barcelona e mira Liga dos Campeões: 'Precisamos cuidar dos jogadores'

Apesar de garantir que o calendário não pode servir de desculpas para tropeços, Flick admitiu que vem revendo conceitos no que diz respeito ao desgaste de seus comandados.

"Há muitas coisas acontecendo nesta temporada e eu mudei os treinos. Mas o time está como sempre. Temos que estar focado nos jogos. Não há desculpas. Temos três competições e estamos lutando por três títulos", afirmou o treinador.

Neste sábado, o departamento médico confirmou mais um jogador machucado no elenco. O zagueiro dinamarquês Andreas Christensen voltou a sentir dores no tendão de Aquiles e vai ter sua volta aos treinos adiada. Ele havia sido liberado no início da semana para retornar às atividades, mas voltou a ser problema.