Goleiro que fizer cera poderá ser punido com escanteio no Super Mundial

A demora dos goleiros para colocar a bola em jogo pode estar com os dias contados. A International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras no futebol, anunciou que a "cera" dos arqueiros passará a ser punida com um escanteio para o adversário.

O responsável por guardar o gol terá oito segundos para repor a bola, sendo que os árbitros deverão fazer uma contagem regressiva visual de cinco segundos. Caso esse tempo seja ultrapassado, o time rival ganhará um escanteio a seu favor. Até então, a orientação era marcar tiro livre indireto em caso de demora acima de seis segundos, o que não vem sendo utilizado com frequência pelos juízes. Essa e outras novas regras serão adotadas no Mundial de Clubes da Fifa, que começa em 14 de junho deste ano, nos Estados Unidos.

O IFAB comunicou ainda que teve bons resultados com o uso de câmeras no uniforme de árbitros em torneios e que deve estender a iniciativa para que as imagens sejam utilizadas para fins de treino e educação. As câmeras corporais podem aparecer inclusive no Mundial de clubes, como parte da transmissão ao vivo dos jogos.