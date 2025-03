Em jogo com confusão, Volpi brilha nos pênaltis e Grêmio avança à 8ª final seguida do Gauchão

Nos pênaltis valeu a experiência do goleiro Tiago Volpi, que defendeu as cobranças de Nenê e André Ruschel e viu Ênio chutar para fora a quinta cobrança. Jadson e Giovanny acertaram os pênaltis para o time da casa. Do lado gremista, acertaram Wagner Leonardo, Arezo e Tiago Volpi, mas as cobranças de Pavón e Villasanti foram defendidas por Gustavo.

Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil no meio de semana ao perder por 1 a 0 para o Maringá, o Juventude vai iniciar, após o carnaval, os preparativos para a disputa do Brasileirão, que começa no último fim de semana de março. A sua estreia acontecerá em casa diante do Vitória.

Com a vitória no primeiro jogo, o Grêmio se armou de forma mais cautelosa para a volta, com quatro jogadores no meio-campo. O Juventude, ao contrário, iniciou o jogo com três atacantes, afinal tinha a obrigação de vencer por dois gols de diferença para ir à final. Tinha um retrospecto positivo de 100% e aproveitamento em casa, com quatro vitórias.

Até por conta disso, o Grêmio não chegou uma vez ao ataque no primeiro tempo, enquanto o Juventude ameaçou duas vezes com Batalla. Aos 34 minutos, quando ele entrou na área em velocidade, e, mesmo desequilibrado, tentou superar o goleiro Tiago Volpi, que abafou a bola com o peito. No minuto seguinte, o colombiano arriscou chute de fora da área, assustando Tiago Volpi que saltou e viu a bola passar perto de sua trave direita.

O Grêmio se complicou sozinho em dois lances impróprios do zagueiro Jemerson em cima de Gabriel Taliari. No primeiro ele deslocou o atacante com o corpo e recebeu o cartão amarelo, enquanto, no segundo, segurou a camisa do adversário e acabou expulso, aos 45 minutos. Uma desvantagem gremista para o segundo tempo.

Na volta do intervalo, o técnico Gustavo Quinteros fez a recomposição gremista, com a entrada do zagueiro Gustavo Martins no lugar do meia Cristaldo e colocou Camilo, mais marcador, no lugar do volante Cuéllar, mais técnico.