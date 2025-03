Corinthians: Romeu Tuma é alvo de pedido de destituição por grupo de sócios e conselheiros

Um grupo de sócios e conselheiros do Corinthians enviou um requerimento à Comissão Ética do clube pedindo a destituição de Romeu Tuma Jr. O presidente do Conselho Deliberativo é acusado de agir com parcialidade no processo de impeachment do presidente Augusto Melo, além de causar uma imagem negativa ao clube com manifestações públicas sobre questões internas.

O requerimento foi protocolado na quinta-feira, e conta com a assinatura de 75 conselheiros e 1.817 sócios. O grupo se apoia no estatuto do Corinthians. De acordo com o artigo 31, a aplicação de penalidades aos membros do Conselho podem ser apresentadas à Comissão de Ética e Disciplina por qualquer associado.

O Estadão apurou que o requerimento teve uma adesão considerada baixa e tem poucas chances de conter feitos práticos. Entre os signatários estão conselheiros ligados ao movimento Renovação e Transparência, membros que assinaram o pedido de impeachment de Augusto Melo, quatro conselheiros vitalícios e Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo.