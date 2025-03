Com golaço de Bruno Henrique, Flamengo vence Vasco e pode até perder que vai à final do Carioca

Bruno Henrique marcou um golaço no segundo tempo, e o Flamengo ampliou sua vantagem na semifinal do Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 1 a 0 neste sábado no Engenhão, e agora pode perder por até um gol de diferença no próximo sábado, no Maracanã, que se classifica para a decisão do Estadual. Na outra semifinal, estão Volta Redonda e Fluminense.

Por ter feito a melhor campanha, que valeu a Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem de jogar por igualdade no saldo de gols agregado diante do Vasco, quarto colocado na fase inicial. A primeira partida da semifinal foi disputada no gramado sintético do Engenhão, pois São Januário foi vetado por falta de segurança. O mandante Vasco optou por jogar no estádio do Botafogo, preterindo o Maracanã. O público foi de pouco mais de 10 mil presentes, deixando vários espaços vazios.

O jogo começou nervoso. Com menos de dois minutos de bola rolando, dois jogadores, um de cada lado, já haviam tomado cartão amarelo. O Flamengo começou com mais volume de jogo, mas com o passar do tempo o Vasco conseguiu acertar a marcação e equilibrou o jogo. Com lances ríspidos e forte marcação dos dois times, foi o mandante quem conseguiu a melhor chance no primeiro tempo.