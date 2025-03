Cavaliers reagem no fim e batem os Celtics no TD Garden; Lakers vencem a 5ª consecutiva na NBA

Alegria de um lado, frustração do outro. O Boston Celtics, que chegou a abrir uma vantagem de 25 a 3 no início, não conseguiu frear o ímpeto dos visitantes e amarga a segunda derrota consecutiva na temporada regular.

O vice-líder do lado Leste contou com uma atuação soberba de Jason Tatum, cestinha do confronto com 46 pontos, mas apresentou falhas na marcação e se precipitou em vários lances de contra-ataque que custaram a derrota.

Valente, Tatum obteve ainda 16 rebotes e contribuiu com nove assistências. O seu desempenho, no entanto, não foi o suficiente para garantir a vitória diante de sua torcida no TD Garden.

Já na partida que reuniu as duas franquias de Los Angeles, também pela rodada desta sexta-feira da competição, os Lakers levaram a melhor sobre os Clippers ao bater o rival por 106 a 102 em uma Crypto Arena lotada.

Aniversariante do dia, Luka Doncic vem se sentindo cada vez mais à vontade em sua nova equipe. Ele foi o cestinha do duelo com 31 pontos e ainda deu cinco assistências. Os Lakers contaram também com mais uma boa atuação de LeBron James. Além dos arremessos certeiros (28), ele foi quem mais pegou rebotes em sua equipe (13).

Com cinco vitórias seguidas, a equipe aparece na cola do Memphis Grizzlies, terceiro colocado na Conferência Oeste. Ainda na zona de classificação (6ª colocação), os Clippers tiveram como destaque Ivica Zubac, que deixou a quadra com 27 pontos.