Borussia Dortmund faz dois gols em oito minutos bate St. Pauli e tenta reagir no Alemão

Com dois gols em um intervalo de oito minutos, o Borussia Dortmund conseguiu um importante resultado neste sábado, ao derrotar o St. Pauli por 2 a 0, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Guirassy e Adeyemi foram os artilheiros do confronto.

Longe da briga pelas primeiras colocações, a equipe do técnico croata Niko Kovac tenta achar fôlego para iniciar uma retomada que permita, pelo menos, a briga por uma vaga aos principais torneios europeus.

Na parte intermediária da classificação (décimo lugar), o Dortmund contabiliza 35 pontos. Flertando com a zona de rebaixamento, a situação do St. Pauli é bem mais preocupante, já que a equipe ocupa o 15º posto com 21 pontos.