Atlético de Madrid supera Bilbao e assume liderança provisória do Espanhol

O Atlético de Madrid aproveitou a oportunidade e vai dormir na liderança do Campeonato Espanhol. Apesar do duelo com clima de clássico, o time do técnico Diego Simeone venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, neste sábado, e fez a festa da torcida no estádio Civitas Metropolitano.

O time de Madrid chegou aos 56 pontos, superando os rivais Real Madrid e Barcelona, ambos com 54 pontos. O Real já jogou e perdeu neste sábado. Mas a equipe catalã entrará em campo no domingo e poderá derrubar o Atlético da primeira colocação. Já o Athletic Bilbao ocupa o quarto lugar da tabela, com 48.

O Atlético entrou em campo poucas horas após o Real Madrid ser surpreendido pelo Betis por 2 a 1, com direito a virada no placar. O tropeço do rival dava ao Atlético a chance de alcançar a liderança provisória em caso de vitória neste sábado.