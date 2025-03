Animado com Vitor Roque, Palmeiras busca avançar à semifinal do Paulistão pela 12ª vez seguida

Animado com a chegada de Vitor Roque, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, contratado por R$ 154 milhões (fora bônus por metas), o Palmeiras abre as quartas de final do Paulistão neste sábado. Às 20h30, a bola rola para o duelo contra o São Bernardo, no estádio 1º de Maio, casa do adversário no ABC paulista.

Do risco da queda precoce na primeira fase do Paulistão à classificação suada, com vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol na última rodada da fase de grupos, e à contratação de Vitor Roque após longa batalha jurídica, tudo mudou em poucos dias no Palmeiras.

Antes, atletas, comissão técnica e diretoria eram pressionados e contestados por diferentes razões: desempenho ruim, inconstância e a falta de reforços. A ida ao mata-mata do Estadual e a contratação de seu reforço mais importante na temporada transformaram o clima no atual tricampeão paulista.