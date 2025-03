Abel pede apoio da torcida e garante que não mudou treinos do Palmeiras após susto na 1ª fase

Abel também repetiu o pedido de apoio da torcida, que, na sua avaliação, estaria sendo influenciada negativamente pela imprensa. "O torcedor do Palmeiras é que nem o treinador. São chatos e bons. E nos obrigam a andar para a frente. O problema é o nosso torcedor se deixar influenciar pelo que vocês (jornalistas) dizem. E não acreditam naquilo que a gente trabalha. Precisamos lembrá-los de desfrutar e apoiar a equipe em todos os momentos. Precisamos que o torcedor nos apoiem e não nos critiquem", declarou.

O técnico alviverde também comentou sobre a chegada de Vitor Roque, reforço oficializado nesta semana. E pediu cautela com o atacante. "Estamos a falar de um jovem, que acabou de completar 20 anos. Não é o nome ou o valor que custa. É um jovem que precisa do Palmeiras e o Palmeiras precisa dele também. Decidiu voltar ao futebol brasileiro, a um clube brasileiro, que vai oferecer todas as condições. Será uma parceria. Vamos ajudá-lo."

Em tom de brincadeira, Abel disse que já conversou com o reforço e o provocou sobre o gol que Vitor Roque marcou em favor do Athletico-PR na semifinal da Copa Libertadores de 2022. O time paranaense acabou eliminando a equipe paulista naquela edição do torneio sul-americano.

"A única coisa que falei com ele que tenho na cabeça é que nos tirou de uma final de Libertadores. Esta atravessado com ele aqui (faz gesto com a mão sobre o pescoço). Mas todo mundo vai ajudar. Foi um esforço muito grande que a Leila Pereira fez. Foram negociações muito bem conduzidas pelo Anderson barros e várias vezes vos disse isso aqui,. Sabemos onde estamos e para onde queremos ir. ÀS vezes as negociações não são fáceis. São duras, precisa insistir e persistir", destacou.