Tsitsipas supera Grieskpoor e faz 3ª final do ATP de Dubai buscando desencanto contra Aliassime

Para avançar à final, Tsitsipas contou com um saque preciso - não permitiu break points no primeiro set - e quebrando na terceira oportunidade que teve na partida. Com 4 a 4, ele forçou nas devoluções a abriu 5 a 4. Depois foi só manter o serviço para fechar a parcial.

O segundo set começou ainda melhor, com o grego abrindo logo 3 a 1. Novamente sem ter o serviço ameaçado, fechou por novo 6 a 4 em pontos diretos. Ainda em quadra, Tsitsipas aproveitou para prever uma final sem favoritos.

"Obviamente, Félix tem jogado muito bem e todos estão cientes disse no tour. Vou entrar em quadra e tentar o meu melhor e ver o que ele faz. Vamos deixar isso (favoritismo) para o melhor jogador."

Na primeira semifinal do dia, Félix Auger-Aliassime encarou o empolgado francês Quentin Halys, algoz do favorito Andrey Rublev na estreia e que vinha passando bem por seus oponentes. O canadense sofreu, mas buscou a virada, por 5/7, 6/4 e 6/3 para avançar à decisão.

No primeiro set, Qualys quebrou para abrir 3 a 1, mas permitiu a igualdade logo depois, por 3 a 3. Com 5 a 4, desperdiçou três set points, mas fechou em nova quebra, por 7 a 5 na primeira oportunidade no game.

Vindo de boa campanha e semifinal em Doha, Aliassime não se intimidou e mostrou força para reagir nas parciais seguintes. Ele quebrou para abrir 3 a 2 no segundo set e manteve a vantagem até o fim, empatando com 6 a 4. No set decisivo, foram dois break points aproveitados e 6 a 3 no fim.