Seleção divulga lista de 52 pré-convocados com volta de Neymar, Yuri Alberto e trio são-paulino

Os dias de Neymar como atacante da seleção brasileira chegaram ao fim. Agora, o astro será o camisa 10, o cérebro da equipe de Dorival Júnior. Bastaram alguns jogos no Santos para o jogador de 33 anos voltar a ser relacionado. E na função de armador, posição carente atualmente no País. O técnico divulgou nesta sexta-feira uma pré-lista de 52 convocados para os compromissos contra Colômbia (dia 20, no Mané Garrincha) e Argentina (dia 25, em Buenos Aires) nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e outra novidade é a presença do corintiano Yuri Alberto.

Neymar já vinha recebendo atenção especial dos preparadores físicos e fisiológicos da seleção brasileira, que o acompanharam no CT Rei Pelé faz alguns dias. Dorival Jr. Também observou a parte técnica e tática. Conversas com o departamento médico do clube ainda foram essenciais para o retorno à equipe nacional. Caso não se machuque até a lista final, a ser divulgada no dia 7, será a grande estrela da convocação com 23 nomes.

Neymar não defende as cores do País desde 2023 quando sofreu uma grave lesão no joelho pela seleção e necessitou de cirurgia, e sua volta é tratada como primordial para a equipe evita um vexame nas Eliminatórias, onde o Brasil ocupa somente a quinta posição, com 18 pontos, diante de 25 da líder Argentina. Seis se garantem direto.