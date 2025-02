São Paulo empresta volante senegalês ao Retrô-PE e segue preparação para quartas do Paulistão

O São Paulo acertou o empréstimo do volante Iba Ly para o Retrô, de Pernambuco. O jogador senegalês, que estava na Inter de Limeira e disputou o Campeonato Paulista, agora defenderá o clube nordestino na Série C do Campeonato Brasileiro. O vínculo será válido por uma temporada.

A diretoria tricolor decidiu pelo retorno do meio-campista após o rebaixamento da Inter de Limeira no estadual e, em seguida, encaminhou a negociação com o Retrô. O acordo entre os clubes envolve também a chegada de dois jovens promissores ao São Paulo. O meia Yahgo, de 15 anos, e o atacante Cainan, de 17, foram adquiridos em definitivo e irão integrar as categorias de base em Cotia. Ambos foram monitorados pelo departamento de análise do clube antes da concretização da transferência.

Enquanto isso, o elenco principal do São Paulo segue se preparando para o confronto com o Novorizontino, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O time treinou na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, sob o comando do técnico Luis Zubeldía, que aproveitou a atividade para ajustar a equipe taticamente.