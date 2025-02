Russell desbanca Verstappen no fim e faz melhor tempo do último treino da pré-temporada de F-1

A atividade da tarde no circuito de Sakhir marcou o último dia da pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein, e apresentou um desfecho emocionante. George Russell, da Mercedes, anotou 1min29s545 faltando poucos minutos para o término, desbancou Max Verstappen do topo, e garantiu o primeiro lugar. Na segunda colocação, o atual tetracampeão mundial foi acompanhado por Alexander Albon, da Williams, em terceiro.

Em seu início na Ferrari, Lewis Hamilton não conseguiu tirar um melhor desempenho do seu carro e terminou em sexto na classificação, ficando atrás de Oscar Piastri (McLaren), em quarto, Pierre Gasly (Alpine), no quinto posto.

A busca pela primeira colocação teve alternâncias no treino vespertino. Russell ocupou o topo, que depois ficou sob domínio de Gasly. Verstappen, que andou na casa de 1min29s, também foi superado na última meia hora por Albon, mas recuperou e voltou a ser o mais rápido.