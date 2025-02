Rio Open pega embalo em João Fonseca, bate recorde de público e de vendas internas

Os fãs de tênis sofreram neste ano com as desistências e as quedas precoces de favoritos do Rio Open. Fora de quadra, porém, o público se animou com as lojas, as ativações de patrocinadores e até com um estúdio de podcast montado no coração do torneio, no Jockey Club Brasileiro. Com ajuda do "furacão" João Fonseca, o ATP 500 brasileiro registrou recorde de público e aumento na venda de produtos dentro da competição.

"Os ingressos esgotaram em outubro e, depois, em dezembro veio o 'furacão' João Fonseca e deixou o tênis ainda mais em evidência. O que senti foi um Rio Open ainda mais cheio, com as pessoas ficando mais tempo aqui, consumindo mais produtos. Na TV, a quadra central às vezes parecia vazia, mas havia milhares de pessoas no boulevard (área de alimentação), restaurantes e bares", diz Luiz Carvalho, diretor do torneio.

A 11ª edição do Rio Open registrou um recorde de 69.350 pessoas circulando pelo torneio ao longo de nove dias, numa média de 7.700 frequentadores diários. A melhor marca anterior era de 65 mil, no ano passado.