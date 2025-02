Pedrinho explica escolha do Vasco pelo Engenhão na semi do Carioca e revela consulta ao elenco

Pedrinho reforçou que quer manter boas relações institucionais com os rivais cariocas e com as entidades do futebol, mas lamentou a falta de diálogo sobre a escolha do local da partida. "Quero ter uma relação ótima com o Flamengo, Fluminense, Botafogo, com a Ferj, CBF. A gente precisa de diálogo, não de briga. Como não teve diálogo, eu precisava de um local para jogar", justificou.

O presidente do Vasco também mencionou o desejo de realizar clássicos em São Januário, mas reconheceu que o regulamento do Campeonato Carioca impede a realização de partidas com torcida dividida no estádio. "O Vasco tem casa, tem direito de jogar ali. Mas, nesse caso específico da Ferj, foi assinado um contrato que o estádio teria que ser meio a meio", explicou.

Por fim, Pedrinho afirmou que a escolha do Engenhão passou por uma consulta técnica com os jogadores, considerando o gramado e a adaptação da equipe. "Quando a gente solicita (ao Botafogo), tem uma consulta técnica. Não é só uma decisão administrativa. Como tem uma interferência técnica, a gente precisa consultar os atletas. E a maioria decidiu pelo Engenhão", concluiu.