Murilo exalta treinos e vê Palmeiras forte contra o São Bernardo: 'Pronto por um bom resultado'

Depois de flertar com a eliminação, o Palmeiras muda o discurso e mostra confiança em grande apresentação por largada ao tetracampeonato. "Estamos treinando cada vez mais, pois temos essa sede de buscar mais títulos, principalmente neste ano que tem o Mundial, tem a Libertadores", frisou Murilo.

A ambição é grande no elenco. "Estamos com mais sede, mais fome ainda, e trabalhando muito forte para buscar mais títulos para nossa carreira. Cada vez eu me sinto mais à vontade, mais em casa aqui no Palmeiras para poder dar alegria para toda a torcida."

Na última atividade antes das quartas, o Palmeiras utilizou seu novo uniforme de treinos para 2025, anunciado nos últimos dias, e aprimorou todas as situações que espera enfrentar no ABC. Abel comandou trabalhos de transições, contra-ataques e duelos em superioridade e inferioridade. Depois do tradicional rachão, alguns jogadores deram ênfase em jogadas ensaiadas e finalizações.