Memphis Depay, do Corinthians, é pré-convocado pela Holanda para a Liga das Nações

Depay não atua pela Holanda desde julho do ano passado, quando a seleção caiu nas semifinais da Eurocopa. Ele assinou com o Corinthians dois meses depois, e não foi convocado para a disputa da fase de grupos do torneio. O atacante disputou duas Copas do Mundo e é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 46 gols, atrás apenas do já aposentado Robin Van Persie, que balançou as redes 50 vezes.

Em menos de um ano no Corinthians, Depay acumula grandes atuações e foi fundamental na arrancada do time no ano passado, quando a equipe saiu da zona de rebaixamento para conquistar uma vaga na Libertadores. Peça-chave no time do técnico Ramón Díaz, ele tem oito gols e oito assistências em 24 jogos com a camisa corintiana.