Liga Saudita busca jogador em site de empregos e oferece salário de R$ 91 milhões

O Campeonato Saudita continua buscando novos talentos para reforçar a competição. Desde a vinda de craques do futebol europeu na temporada 2022/2023, com carreiras consagradas no continente, a liga passou a buscar prospectos jovens atletas. Nesta semana, um desses clubes - que não teve o nome revelado -, decidiu buscar essas promessas em um portal de empregos.

O FutbolJobs, um dos sites utilizados para a busca de profissionais no ramo do futebol, surgiu com duas ofertas de emprego para atuar no Campeonato Saudita, feitas por uma agência de representação internacional em busca de nomes para a liga. A ideia é que estes atuem como meia, volante, atacante ou zagueiro, e o time, não identificado, oferece 15 milhões de euros (R$ 91 milhões) como salário ao atleta.

Para a posição, é exigido uma experiência em ligas com um nível similar ao da Arábia Saudita, assim como o envio de um vídeo de melhores momentos do candidato. Apenas agentes, ou o próprio jogador, podem se inscrever para a vaga. Ainda, o clube saudita aceita pagar até 40 milhões de euros pela transferência (R$ 242,5 milhões).