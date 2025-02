Jéssica Lima perde o bronze e Brasil fica fora do pódio no 1º dia do Grand Slam de Tashkent

Por muito pouco o judô brasileiro não iniciou a disputa do Grand Slam de Tashkent, capital do Usbequistão, com pódio. Nesta sexta-feira, a peso leve Jéssica Lima (até 57kg) foi até a disputa do bronze, mas acabou superada pela estrela israelense Timna Nelson Levy.

A delegação brasileira vem de duas pratas na etapa de Baku, com Marcelo Fronckowiak e Leonardo Gonçalves, há duas semanas, e a esperança de somar um bom resultado no Usbequistão. O começo foi promissor, com Jéssica Lima iniciando bem sua disputa.

A peso leve começou muito bem, ganhando da local Despina Bochkova com grandes golpes. Após um waza-ari, finalizou com ippon por estrangulamento. Logo depois, já nas quartas de final, passou pela francesa Ophelie Vellozzi, com um waza-ari, se garantindo já na disputa por medalhas.