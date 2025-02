Inter anuncia contratação do volante Diego Rosa para a vaga de Thiago Maia, a caminho do Santos

Thiago Maia deve ser anunciado pelo Santos a qualquer momento. E o Internacional anunciou nesta sexta-feira o substituto do jogador: o promissor jovem Diego Rosa, de 22 anos, foi contratado por empréstimo até dezembro, com opção de aquisição em definitivo.

"Reforço Colorado! Diego Rosa é o novo meio-campista do Clube do Povo", anunciou o Internacional em suas redes sociais. O volante foi emprestado pelo Bahia até o fim da temporada, com opção de aquisição. Ele chega para as disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Com contrato no Bahia válido até dezembro de 2027, Diego Rosa estava emprestado ao Lommel SK, da Bélgica, mas optou pela rescisão para aceitar a proposta dos gaúchos, precavidos com a iminente ida de Thiago Maia ao Santos.