Filho do ex-jogador Cristian assina com Corinthians; profissionais treinam de olho no Mirassol

O volante Cristian Júnior, de 16 anos assinou com o Corinthians, nesta sexta-feira, o seu primeiro contrato profissional. Filho do ex-jogador Cristian, o jovem firmou vínculo com o clube por três temporadas, até agosto de 2028. A renovação confirma a aposta do clube no atleta, que vem se destacando nas categorias de base.

Cristian Júnior faz parte do Corinthians desde o futsal, passando por diversas categorias até chegar ao time sub-17. O garoto celebrou o contrato e destacou o apoio que recebeu durante sua trajetória. "O sucesso dessa conquista não é só pessoal, mas reflexo de todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui e de todos que acreditaram no meu potencial", afirmou o jogador.

O pai, Cristian, teve duas passagens marcantes pelo clube e participou de momentos importantes da história recente do Corinthians. Entre 2008 e 2009, disputou 100 jogos, marcou dez gols e foi peça-chave nas conquistas da Série B, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, formando uma dupla de volantes de sucesso com Elias.