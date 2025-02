CBF divulga tabela da 2ª fase da Copa do Brasil e Fluminense é o 1º da Série A a jogar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil de 2025. Os jogos serão disputados entre os dias 4 e 6 e depois entre 11 e 13 de março. A segunda fase contará com 40 clubes, que disputarão partidas em jogo único.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis. Os 20 times classificados avançam para a terceira fase, onde se juntam às 12 equipes previamente classificadas para a competição.

Entre os clubes favoritos ao título que começaram o torneio desde a fase inicial, o Atlético-MG garantiu sua vaga com uma vitória por 2 a 0 sobre o Tocantinópolis-TO, em jogo que teve grande atuação de Hulk. O Fluminense, por sua vez, chega embalado após golear o Águia de Marabá por 8 a 0. Já o Grêmio precisou dos pênaltis para eliminar o São Raimundo-RR.