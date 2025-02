Botafogo apresenta Renato Paiva após quase 2 meses sem técnico: "Um gigante do futebol mundial"

"No Bahia, não fui tão mal. Ganhei o título estadual, que não se vencia há três anos, com 25 jogadores novos e sem tempo para treinar. Fizemos a melhor campanha do clube na Copa do Brasil e quase chegamos às semifinais. No Toluca, tive o meu melhor trabalho, não só em qualidade, mas em números. Não chegamos à final, mas os números na fase regular foram bons. Tenho o DNA do Botafogo. O torcedor exige que se ganhe e vamos jogar com essa mentalidade", afirmou.

Substituto de Artur Jorge, o treinador planeja montar um time que reflita suas características, priorizando um estilo ofensivo e dominante na posse de bola. A filosofia de jogo do português vai ao encontro das expectativas de John Textor, que buscava um treinador com um perfil agressivo e que impusesse seu estilo dentro de campo.

"Minha proposta é de jogo ofensivo, ter a posse o maior tempo possível e recuperá-la rapidamente quando perdermos. Quero uma equipe que não seja reativa e que busque o gol adversário. Nos torneios que disputei, tivemos o melhor ataque do campeonato e jogamos o melhor futebol do México. Estou muito consciente do que a torcida espera: qualidade de jogo. Sinto que a nossa forma de jogar vai agradar bastante aos torcedores do Botafogo", projetou Paiva.

John Textor explicou o processo de entrevistas que levou à escolha do novo treinador e elogiou sua preparação. Segundo o empresário, Renato Paiva demonstrou um profundo conhecimento sobre o elenco alvinegro, o que foi determinante para a contratação.

"Gosto de ter essas discussões. Isso levou a rumores e especulações sobre quem receberia ofertas, se faríamos propostas, se fomos rejeitados por um técnico específico. A maior parte não foi verídica. Renato era o mais preparado. Ele sabia mais sobre os nossos jogadores do que eu sei. Não sou um homem do futebol, mas conheço nossos jogadores. Ele tem um plano para ajudá-los individualmente e coletivamente. Essa foi provavelmente a parte que mais me impressionou: não apenas a experiência, mas a preparação para o trabalho", concluiu Textor.