Bayern 'ganha' dois gols de presente, vira diante do Stuttgart e amplia boa vantagem no Alemão

O Bayern de Munique não dá chances à concorrência e continua nadando de braçadas na liderança do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, na abertura da 24ª rodada, visitou o forte Stuttgart, atual vice-campeão, e ganhou a virada por 3 a 1 de presente em falhas feias dos locais, que entregaram o segundo e terceiro gols aos bávaros.

O time de Munique agora soma 61 pontos, diante de 50 do atual campeão Bayer Leverkusen, que atua neste sábado. Curiosamente, os vice-líderes são justamente o próximo rival do Bayern, quarta-feira, pela ida das oitavas da Liga dos Campeões.

Jogando em casa e querendo acabar com a série de oito partidas sem derrotas do Bayern, o Stuttgart mostrou-se corajoso nos primeiros minutos e exigiu trabalho de Neuer. Com boas chegadas, colocou o experiente goleiro para trabalhar.