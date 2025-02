Após Diego Rosa, Inter confirma a contratação de Juninho, zagueiro ex-Palmeiras

A contratação do zagueiro ocorre em meio a um período movimentado nos bastidores do clube gaúcho. Antes de Juninho, o Inter havia anunciado o meia Diego Rosa, que chega por empréstimo do Bahia, para suprir a saída de Thiago Maia, negociado com o Santos.

O Internacional se prepara para um duelo decisivo no Campeonato Gaúcho. Neste sábado, às 21h30, a equipe enfrentará o Caxias no Beira-Rio pela semifinal do estadual. No jogo de ida, disputado em Caxias do Sul, o time colorado venceu por 2 a 0 e tem vantagem para avançar à decisão.