Veja o rival do Corinthians para ir à fase de grupos e demais jogos da pré-Libertadores

As equipes brasileiras já conhecem seus últimos adversários a serem enfrentados na pré-Libertadores, antes de chegar aos grupos do principal torneio do futebol sul-americano. Corinthians e Bahia precisam passar por mais uma eliminatória para se juntar aos 32 times que disputam a fase principal da competição.

O time paulista, que passou um sufoco muito maior do que se imaginava para eliminar a Universidad Central da Venezuela, nesta quarta-feira, terá pela frente o Barcelona do Equador, que também nesta quarta derrotou o conterrâneo El Nacional.

O Bahia passou pelo The Strongest, da Bolívia, nesta terça-feira, e agora vai enfrentar o Boston River, do Uruguai, que derrotou a Nublense, do Chile. O Alianza Lima, do Peru, venceu de forma surpreendente o Boca Juniors, também nesta terça, e agora fará duelo com o Deportes Iquique, do Chile, classificado em cima do Independiente Santa Fé, da Colômbia.