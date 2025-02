Sainz supera Hamilton e crava melhor tempo no treino da F-1 no Bahrein; Bortoleto é 15º

O piloto Carlos Sainz, da Williams, terminou o teste da tarde desta quinta-feira, válido pelo segundo dia da pré-temporada de Fórmula 1, como o mais rápido. Ele superou Lewis Hamilton, que havia sido o mais veloz na parte da manhã, e fez o tempo de 1min29s348.

No treino vespertino, realizado no circuito de Sakhir, no Bahrein, os pilotos finalmente puderam contar com a ajuda do tempo e participaram da disputa com a pista seca.

Na última parte dos trabalhos coletivos, os dois carros da Ferrari, as Mercedes e ainda a Williams de Sainz entraram na briga direta para ver quem conseguia ser mais veloz.