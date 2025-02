Quanto o Palmeiras já ganhou com Endrick desde que chegou ao Real Madrid? Veja valores

Endrick voltou a ser titular do Real Madrid nesta quarta-feira, diante do Real Sociedad, pela partida de ida da semifinal da Copa do Rei. O atacante também marcou o único gol na vitória merengue por 1 a 0, que dá a vantagem do empate para a partida de volta, no Santiago Bernabéu.

Exaltado pela imprensa espanhola após o duelo, quem também comemora o desempenho é o Palmeiras, time formador e que pode receber até 12,5 milhões de euros (R$ 76 milhões) com as metas no contrato do atacante.

Somente nesta partida contra a Real Sociedad, o atacante rendeu 35 mil euros pelo gol e 75 mil por ter iniciado como titular, totalizando 110 mil euros (cerca de R$ 670 mil pela cotação atual). O Estadão explica a seguir as metas no contrato de Endrick com o Real Madrid.