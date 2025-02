Neymar diz que Guardiola quase o levou para jogar no Bayern e revela idolatria por 'Didi Mocó'

Neymar foi entrevistado pelo podcast Podpah, nesta quinta-feira, e revelou histórias curiosas sobre sua trajetória no futebol. Entre elas, o atacante contou que esteve próximo de ser levado por Pep Guardiola para defender o Bayern de Munique, antes de deixar o Santos, em 2013.

"Quase fui pro Bayern por causa do Guardiola. Fui receber o Puskas (prêmio), meu pai me ligando sem parar, duas da manhã, 'tô indo aí, abre a porta agora'. Eu de cueca e camiseta, tá lá ele e o Guardiola. O Guardiola entra no meu quarto e começa a falar comigo. 'Quero te levar pro time que eu vou, vem jogar comigo, vou te fazer o melhor'", disse Neymar sobre o episódio, que ocorreu no início de 2012, quando o técnico estava de mudança do Barcelona para a Alemanha.

"Ele pega um papel, o laptop e começa a mostrar, 'você vai fazer isso e isso, se você não fizer 60 gols no ano eu mudo de nome'. Comecei a balançar, o Guardiola falando isso. Ele falou, 'vou assinar com o Bayern, sei que é uma cidade de frio, mas prometo que vou cuidar de você lá'", contou ainda o jogador, que ao mesmo tempo tinha interesse do Real Madrid.