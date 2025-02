Micael e Bruno Fuchs vestem camisa do Palmeiras e agradecem 'confiança' de Abel Ferreira

Michael e Bruno Fuchs vestiram a camisa do Palmeiras pela primeira vez nesta quinta-feira, em apresentação oficial. Defensores, poderiam até formar parceria na zaga do clube, mas sabem da concorrência grande com os intocáveis Gustavo Gómez e Murilo. Entusiasmados, celebraram a oportunidade e agradeceram o voto de confiança do técnico Abel Ferreira, responsável pelas contratações.

"Quando um treinador grande como o Abel te convida a fazer parte do elenco, é muito gratificante para nós", disse Micael, de 24 anos, que assinou um longo contrato de cinco anos e terá tempo para mostrar seu valor no Palmeiras.

Já Furch, de 25 anos, está emprestado até dezembro pelo Atlético-MG, mas também empolgado em ser dirigido pelo treinador português. "Os números falam por si só, os títulos que ele conquistou... Não tem muito o que falar. A partir do momento que um treinador desse nível te chama e quer que você participe do time dele, você se sente importante e quer fazer parte da equipe. Temos de aproveitar o máximo dele", frisou.