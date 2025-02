Holandês vira e acaba com o sonho do bicampeonato do favorito Medvedev em Dubai

Medvedev não aproveitou as chances e o jogo acabou no terceiro set, equilibrado até 6 a 5, quando o russo foi para o saque e não confirmou. Na quarta oportunidade, Grikspoor conseguiu a quebra e a vitória, com 7 a 5.

"Gostaria de comemorar, mas há outra partida esperando amanhã. Estou super feliz com esta vitória. Tive que lutar por alguns match points no 2º set. Daniil é um jogador e competidor inacreditável. Ele está no topo do ranking há muitos anos. Muito satisfeito com esta vitória", afirmou Grikspoor.

O holandês explicou a tática quando encarou os match points contrários. "Essa era a única opção para passar, ficar calmo. Às vezes você precisa de um pouco de sorte do seu lado também e senti que tinha isso hoje. Super feliz com a vitória. Vou tentar me recuperar e me preparar para amanhã."

O rival do holandês nesta sexta-feira será o quarto favorito em Dubai, o grego Stefanos Tsitsipas, algoz do italiano Matteo Berrettini por 7/6 (7/5), 1/6 e 6/4 em 1h59.

A outra semifinal terá Félix Auger-Aliassime diante de Quentin Halys. O canadense se garantiu ao superar o croata Marin Cilic, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, enquanto o francês superou o italiano Luca Nardi também em três sets, com 2/6, 6/3 e 7/6 (7/5).