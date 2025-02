Hamilton lidera treino da manhã do segundo dia de testes da pré-temporada de Fórmula 1

O segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, que está sendo realizada no circuito de Sakhir, no Bahrein, contou com a liderança de Lewis Hamilton. Mesmo sob chuva por boa parte da atividade, o britânico da Ferrari conseguiu fazer o melhor tempo com a marca de 1min29s379.

O segundo lugar ficou com George Russell, da Mercedes, enquanto o espanhol Carlos Sainz, da Williams, fechou o top 3 na sessão realizada nesta manhã de testes coletivos.

A pista molhada atrapalhou os planos das equipes, principalmente no que diz respeito ao uso dos pneus. Das dez escuderias, apenas a Aston Martin e a Haas levaram compostos intermediários para esta sessão.