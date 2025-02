Detroit Pistons supera Boston Celtics e chega a sua oitava vitória consecutiva na NBA

Com 21 pontos, 11 assistências e quatro rebotes, Cunningham conduziu a equipe ao resultado positivo. Vindo do banco de reservas, os Pistons tiveram ainda um outro protagonista: Malik Beasley anotou 26 pontos.

A base da vitória veio com o domínio completo no garrafão. A equipe ocupa a sexta colocação na Conferência Leste e se enche de confiança para tentar esticar a boa fase.

Contando com atuações discretas de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, o Boston Celtics teve como destaque Jayson Tatum. Na partida, ele anotou 27 pontos e pegou seis rebotes, mas foi pouco diante do volume de jogo do rival. A franquia segue no segundo posto do lado Leste.

Em uma rodada que contou ainda com mais oito partidas, o Sacramento Kings derrotou o Utah Jazz por 118 a 101 na madrugada desta quinta-feira e tenta iniciar uma reação na temporada regular. A equipe ocupa apenas o décimo posto na Conferência Oeste.

No confronto, coube a Keegan Murray o papel de líder em quadra. Com cinco cestas de três convertidas, ele terminou o duelo com 26 pontos assinalados ajudando os Kings a sacramentar o triunfo.

Na lanterna do Oeste, o Utah Jazz mais uma vez não teve forças para brigar por uma vitória no Delta Center, em Salt Lake City. O melhor em quadra da franquia foi Walker Kessler, que deixou a partida ostentando um "double-double" com 25 pontos, 14 rebotes e cinco assistências.