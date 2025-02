Deivid Washington conta as horas para realizar sonho de atuar ao lado do ídolo Neymar no Santos

Além de almejar a vaga na equipe, o campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira não vê a hora de trabalhar com Neymar. Só espera que não seja como o primeiro encontro no CT Rei Pelé.

"Quando eu cheguei, depois da final do Sul-Americano, eu fui na fisioterapia e ele apareceu e trocou um papo. Disse 'e aí moleque, parabéns pelo campeonato', e eu não soube o que falar, não veio nada na cabeça, eu meio que travei um pouco", revelou. "Ver seu ídolo de frente é uma inspiração e não consegui falar nada. Pô, mas ele ter me olhado um pouco, lembrado que fui campeão, já é um absurdo."

Como o camisa 10 está mais recuado, na armação santista, o jovem atacante poderia compartilhar do gramado sem problemas. E ele não vê a hora. "Não tem nem o que falar (sobre jogar com o camisa 10), ali é categoria de outro mundo, um dos melhores jogadores do futebol e estar do lado dele é fantástico, ainda mais sendo um ídolo. Será um orgulho imenso."