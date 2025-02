Dani Ceballos tem lesão confirmada na perna esquerda e desfalca Real Madrid por até dois meses

Ceballos teve que deixar a partida já nos acréscimos do segundo tempo. Um lance de bola dividida com o jogador Kubo acabou provocando a contusão. Ancelotti vai aproveitar o treinos de quinta e sexta para ver com quem poderá contar para no setor de meio-campo.

Após largar na frente nas semifinais da Copa do Rei, o clube merengue volta as suas atenções para o Campeonato Espanhol. No sábado, o Real visita o Bétis no estádio Benito Villamarín. Com 54 pontos, o gigante espanhol divide o topo da tabela com o rival Barcelona.