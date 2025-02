Correção: Bologna vira diante de Milan em duelo de equipes que decepcionam no Italiano

Ainda em situações delicadas no Italiano, as equipes apostam as fichas na Copa da Itália, onde estão em lados opostos nas semifinais. O Milan faz o clássico com a Internazionale, enquanto o Bologna vai encarar o surpreendente Empoli, algoz de Fiorentina e Juventus, ambos fora de casa e nos pênaltis.

JOGO ABERTO E VIRADA

Com campanhas decepcionantes, então os mesmos 41 pontos e dispostos a diminuir a distância do G-4 do Italiano - a quarta colocada Juventus soma 49 - os times iniciaram a partida no ataque no estádio Renato Dall'ara, mas com o Milan mais perigoso.

Os visitantes deram dois sustos no goleiro Skorupski com somente 15 minutos. Livre, o atacante Santiago Giménez exagerou na força e bateu pelo alto, enquanto Musah invadiu a área pela direita e bateu forte para grande defesa do camisa 1 da casa.

Sem se desestabilizar, o Bologna cresceu e recuperou o domínio da partida na segunda parte da etapa inicial, rondando bastante a área de Maignan. O goleiro do Milan fez duas boas defesas em finalizações de Dominguez, nome mais perigoso do time local.

Antes do intervalo, quando passava aperto, o Milan conseguiu abrir o marcador. Lançamento longo de Maignan, casquinha de Giménez e Rafael Leão arrancou para ganhar do marcador e mandar às redes.