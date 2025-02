Corinthians quer corrigir problemas e definir defesa titular antes de sequência decisiva no ano

A formação defensiva utilizada pelo Corinthians nesta quarta-feira (Matheuzinho, André Ramalho, JP Tchoca e Matheus Bidu) nunca havia sido utilizada antes no ano. Ramón Díaz também utilizou Cacá, Facundo Torres, Hugo, João Vitor e Léo Maná como opções ao longo das partidas - ainda sem ter uma formação titular definida. O único absoluto é no gol, em que Hugo Souza é inquestionável, tendo sido capitão nesta última partida.

"Quantos jogos perdemos em casa? Nenhum", pontuou o treinador, ao ser questionado nesta quarta-feira a respeito da solidez defensiva. "Temos coisas a corrigir, mas temos um time com características ofensivas e acho que o Corinthians precisa atacar. Seria fácil tirar Garro, Memphis, Yuri... e armar uma retranca, mas não é a forma que acho a certa e a que gosto", disse o treinador.

Discurso semelhante pregou Augusto Melo nessa semana. Enquanto aguarda os retornos de Gustavo Henrique e Palacios (este com lesão crônica no joelho), o Corinthians negocia para a chegada de Fabizio Angileri nos próximos dias. "É um elenco fortíssimo, sai um, entra outro e não muda nada. Estamos sem atletas no departamento médico, mesmo com o desgaste do calendário. Você tem que rodar o time", afirmou, no podcast Benja Me Mucho.

Do possível time titular, a formação desta quarta-feira - ainda que nunca houvesse sido utilizada neste ano -, é a que mais se assemelha do ideal. Matheuzinho e JP Tchoca foram os jogadores com mais partidas na lateral-direita e zaga, respectivamente. Na esquerda, Hugo e Bidu dividem a titularidade, mas o segundo ganhou a preferência no duelo mais importante deste ano. Ramalho fecha a dupla de zaga ideal, ainda sem o retorno de Gustavo Henrique.

Ainda que Ramón e o presidente tenham uma postura de cautela no ano, o Corinthians entra no mês de março na sequência mais importante da temporada. Neste domingo, encara o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista; já na próxima semana, terá o primeiro duelo com o Barcelona de Guayaquil, no último compromisso para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores.