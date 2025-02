Botafogo sonha com a Recopa Sul-Americana diante do Racing para virar a chave na temporada

Depois de viver momentos de glórias no final do ano passado, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e o inédito título da Copa Libertadores, o Botafogo tenta se equilibrar nesta temporada. Para esquecer a perda do título da Supercopa Rei para o Flamengo e a eliminação no Campeonato Carioca, agora tenta o título da Recopa Sul-Americana diante do Racing, campeão da Sul-Americana. O jogo decisivo vai acontecer nesta quinta-feira, às 21h30, no Engenhão, no Rio.

No jogo de ida, os argentinos venceram por 2 a 0, no estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG). Para erguer a taça no tempo regulamentar, o Botafogo precisa vencer por três gols de diferença. Caso vença por dois, o título será decidido nos pênaltis. Os argentinos chegam ao Brasil podendo até perder por um gol de diferença para serem campeões.

Ao contrário do jogo de ida, o Botafogo poderá contar com o volante Gregore, que formará dupla com Marlon Freitas no meio-campo. Na ida ele não foi relacionado por estar cumprindo suspensão, porque tinha sido expulso na final da Libertadores do ano passado diante do Atlético-MG. Com isso, o jovem Newton, titular na ida, deve ser opção no banco de reservas.